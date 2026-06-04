Musica yoga e arte | Treviso si anima con Sile Garden

Ogni settimana, i Giardini di Sant’Andrea a Treviso ospiteranno eventi gratuiti dedicati a musica, yoga e arte. Le attività includono concerti e laboratori artistici rivolti a tutti i partecipanti. Le domeniche mattina vedranno l’introduzione di sessioni di Yogates, una combinazione di yoga e pilates, che sostituiranno le tradizionali attività domenicali. Gli eventi si svolgeranno nel contesto di Sile Garden, un progetto che coinvolge diverse iniziative culturali e ricreative nel parco cittadino.

Quali attività gratuite animeranno i Giardini di Sant’Andrea ogni settimana? Come cambieranno le domeniche mattina grazie alle sessioni di Yogates? Chi guiderà i dialoghi filosofici e letterari durante la rassegna? Perché questa iniziativa trasformerà i parchi trevigiani in centri sociali??? In Breve Sessioni Yogates domenicali dalle 7 giugno al 13 settembre alle ore 9:00 Residenza jazz Echòra con Nazareno Caputo, Luca Zennaro e Francesca Remigi il 3-4 luglio Incontri Storie & . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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