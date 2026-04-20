Musica arte e ritmi latini | la Tuscolana si anima con la Roma Libera Fest

Il 25 e il 26 aprile, la zona della Tuscolana sarà teatro della Roma Libera Fest, un evento dedicato alla musica, all’arte e ai ritmi latini. La manifestazione si svolgerà nel 692 Secret Garden, trasformandosi in un punto di incontro e aggregazione per due giorni consecutivi. Durante l’evento, si terranno esibizioni musicali e attività artistiche aperte al pubblico.

Il 25 e il 26 aprile, la zona della Tuscolana ospiterà la Roma Libera Fest, un appuntamento che trasformerà il 692 Secret Garden in un centro di aggregazione immersiva. La manifestazione si svilupperà tra le ore 11:30 e le 20:00 all’interno di una proprietà privata situata in via Tuscolana 692, un’area caratterizzata dalla presenza degli antichi acquedotti romani. L’iniziativa propone un mix di musica dal vivo, mercati ispirati allo stile hippie, laboratori creativi e performance itineranti pensate per coinvolgere diverse fasce d’età. Musica e partecipazione: il palinsesto dei due giorni. Il programma musicale del sabato vedrà l’apertura del palco alle ore 13:00 con gli Ukus in fabula.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica, arte e ritmi latini: la Tuscolana si anima con la Roma Libera Fest Notizie correlate Roma Libera Fest: due giorni tra musica, hippie market, street food e spettacoli dal vivoNel fine settimana della Festa della Liberazione, arriva in città uno tra gli eventi più attesi dell'anno. Leggi anche: Musica e arte in Tuscolana: due giorni di festa nel Secret Garden Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 11 e domenica 12 aprile: dal ritorno del Vintage Market al FrankenBierFest; Musica e arte in Tuscolana | due giorni di festa nel Secret Garden. Roma Libera Fest al 692 Secret GardenAl 692 Secret Garden nasce Roma Libera Fest: il 25 e 26 aprile sulla Tuscolana un evento immersivo tra concerti, Hippie Market, spettacoli itineranti e attività per famiglie. Dalle 11:30 alle 20, nell ... romatoday.it Nel weekend della Liberazione debutta Roma Libera Fest al 692 Secret GardenIl 18 e 19 ottobre, nel cuore del 692 Secret Garden, uno dei luoghi più suggestivi della città, va in scena un’esperienza collettiva. Due giornate che racchiudono tutto ciò che Roma sa offrire: energi ... corrieredellosport.it Roma Libera Fest al 692 Secret Garden ift.tt/5ALw0ma x.com Fabbrica di Roma celebra i motori d’epoca: grande successo per lo Street Food Festival con i Volanti Storici Ladispoli facebook