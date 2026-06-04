musica e tanto verde mare in fiore fa centro

’Un mare in fiore’, nel segno del successo. Un altro bel risultato per Marcella Fioravanti, commerciante del Lido degli Estensi, alla regia dell’evento insieme all’associazione Noi che ci teniamo Ancora. "Abbiamo avuto il viale pienissimo di persone dall’inizio alla fine. I visitatori hanno risposto alla grande, partecipando con entusiasmo a tutte le iniziative, riempiendo le piazze per gli spettacoli e passeggiando tra i banchi dal mattino ininterrottamente fino a sera tardi. I bambini sono rimasti conquistati dalle attività di TanaLiberaTutti e dallo spettacolo dei burattini. Un successo per il tributo ai Queen, ma la vera sorpresa è stato lo straordinario riscontro dello spettacolo di Pole Dance insieme al Duo Molibà nella piazzetta dell’ex Porta Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Dr. LaBoris Cole EMBARRASSED Herself In Front Of The ENTIRE Congregation Unprovoked

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Musica e tanto verde. Mare in fiore fa centroStrade gremite a lido degli Estensi per il doppio fine settimana organizzato da Marcella Fioravanti e ’Noi che ci teniamo ancora’ ... ilrestodelcarlino.it

A breve c'è la selezione di @SalvatoreC1970 Feelin' Good. Un viaggio in forma di musica con i brani di Caterina Barbieri, Alessandro Cortini, Boards of Canada, Ana Roxanne, Hatis Noit, Bendik Giske, claire rousay, Mira Calix, Lyra Pramuk e tanto altro. Buon x.com

La musica classica swinga? reddit