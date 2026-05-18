' Un mare in fiore' dalla passione per il verde alla creatività dell' artigianato

A Lido degli Estensi si avvicina la 18esima edizione di 'Un mare in fiore', una mostra mercato che mette in mostra prodotti legati al verde e all’artigianato. L’evento si svolgerà nel luogo che da anni accoglie questa manifestazione, attirando appassionati e visitatori interessati alle creazioni artigianali e alle piante. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per la zona, con esposizioni e bancarelle dedicate alle diverse forme di artigianato e al mondo del giardinaggio.

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