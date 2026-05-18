' Un mare in fiore' dalla passione per il verde alla creatività dell' artigianato
A Lido degli Estensi si avvicina la 18esima edizione di 'Un mare in fiore', una mostra mercato che mette in mostra prodotti legati al verde e all’artigianato. L’evento si svolgerà nel luogo che da anni accoglie questa manifestazione, attirando appassionati e visitatori interessati alle creazioni artigianali e alle piante. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per la zona, con esposizioni e bancarelle dedicate alle diverse forme di artigianato e al mondo del giardinaggio.
Ritorna la storica mostra mercato ‘Un mare in fiore’. Il Lido degli Estensi si prepara ad accogliere la 18esima edizione di un evento che unisce la passione per il verde alla creatività dell'artigianato.?Due weekend pensati per chi ama passeggiare tra i colori della natura, scoprire oggetti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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