Si è conclusa la diciottesima edizione di una fiera dedicata al mondo delle piante e dei fiori, con oltre 100 espositori tra banchi di piante, fiori, artigianato, prodotti biologici e tipici. La manifestazione, chiamata “Verde, note e relax”, ha attirato un grande afflusso di visitatori, confermando il suo ruolo come evento di riferimento nel settore. La giornata si è svolta tra esposizioni, vendita e degustazioni, creando un’atmosfera di relax e convivialità.

Oltre 100 banchi tra piante e fiori, artigianato, prodotti biologici e prodotti tipici. Un mare in fiore taglia l’edizione numero 18, un’edizione che punta ancora una volta ai grandi numeri e al successo. La manifestazione è stata presentata ieri e si svolgerà il 23 e 24 maggio e, di nuovo, dal 30 maggio al 2 giugno. Sono sei giornate, giornate nel segno della natura e del sorriso, un po’ contagioso, di Marcella Fioravanti, commerciante del lido degli Estensi. Che non si è mai arresa e ha voluto portare avanti, a tutti i costi e con tenacia, quella che era un’idea ed un'eredità del padre Michele, che tutti da queste parti chiamavano Sauro. Un po’ di commozione ieri mattina durante la presentazione degli eventi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è un mare in fiore : "Verde, note e relax"

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Staying in the Godzilla Hotel in Tokyo's Most Chaotic Area Kabukicho Shinjuku

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