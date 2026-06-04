Musica e balli nell' aia aspettando la MoonDeena | la festa d' inizio estate in riseria a Galliate

Sabato 6 giugno, nella riseria di Galliate, si svolge una festa di inizio estate con musica, balli e ristorazione all'aperto nell’aia. L’evento si tiene presso il Molino Capittini, coinvolgendo il pubblico in un programma di intrattenimento e convivialità. Non sono previsti altri eventi collaterali o interventi ufficiali. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, senza ulteriori dettagli su organizzatori o partecipanti.

La riseria Molino Capittini di Galliate ospita sabato 6 giugno la festa di inizio estate, un evento che unisce musica, ballo e ristorazione all'aperto nell'aia della struttura. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Boogiesti Anonimi come momento di attesa per la MoonDeena.Il programma. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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