Presentata la Festa di inizio estate | protagonisti cibo sapori ed eccellenze valsassinesi

È stata annunciata la terza edizione della Festa di Inizio Estate, un evento organizzato dall’azienda di formaggi situata a Pasturo. La manifestazione si terrà dal 19 al 21 giugno 2026 e vedrà protagonisti cibo, sapori e prodotti locali valsassinesi. L’iniziativa si svolgerà presso la sede dell’azienda e coinvolgerà visitatori e appassionati di gastronomia nel fine settimana.

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Carozzi Formaggi ha presentato la terza edizione della Festa di Inizio Estate, l’appuntamento che anche quest’anno animerà la sede dell’azienda a Pasturo nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2026. Nata con l’obiettivo di valorizzare il legame tra Carozzi Formaggi, la.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate 13 appuntamenti di primavera ed estate per chi ama i viaggi, il cibo e la naturaSpesso infatti non si tratta solo di assistere a uno spettacolo, ascoltare ospiti o partecipare a una manifestazione, molti dei festival e degli... Un weekend tra i sapori dal mondo. Street Food, il villaggio del cibo: "Piazza Ariostea, una grande festa"Ferrara ospiterà da domani a domenica, in piazza Ariostea, la 14ª tappa della 10ª edizione dell’International Street Food, il più grande festival... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dall’1 al 4 maggio Galatone in festa; Fiumicino celebra la Festa della Mamma: una giornata tra i fiori; Ufficializzato in Regione il programma della Festa dei Nocciolini 2025; Alessandro Preziosi e il suo Francesco protagonisti del Dramma Popolare di San Miniato. Un’esplosione di fede, tradizione e luci: Diso in festa per i santi Filippo e GiacomoPresentata presso la sede della Provincia di Lecce l’edizione 2026 dei festeggiamenti patronali nel piccolo paesino del Salento con le suggestive luminarie in programma dal 30 aprile al 3 maggio ... lecceprima.it Diocesi: Catania, presentato questa mattina il programma della Festa patronale di Sant’AgataÈ stata presentato ufficialmente questa mattina, nell’arcivescovado di Catania, il programma della Festa di Sant’Agata 2026. Presenti l’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, il sindaco di Catania ... agensir.it Sardegna Live. . Come viviamo le nostre feste in #Sardegna. Profonda devozione, raccoglimento e tradizione. A #Osini, in #Ogliastra, la festa di San Giorgio continua a unire comunità, fede e identità in un’atmosfera carica di emozione. Dalla vestizion facebook