Musica abruzzese al Quirinale | il talento locale davanti a Mattarella

Notizia in breve

Due musicisti abruzzesi hanno suonato al Quirinale davanti al presidente della Repubblica. Sono stati scelti per far parte dell’orchestra che si è esibita in occasione di un evento ufficiale. Entrambi hanno ottenuto il posto attraverso audizioni pubbliche e selezioni precise, che hanno valutato le loro capacità tecniche e musicali. La loro esibizione ha rappresentato un momento di rilievo per la musica locale.