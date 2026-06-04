Musica abruzzese al Quirinale | il talento locale davanti a Mattarella
Due musicisti abruzzesi hanno suonato al Quirinale davanti al presidente della Repubblica. Sono stati scelti per far parte dell’orchestra che si è esibita in occasione di un evento ufficiale. Entrambi hanno ottenuto il posto attraverso audizioni pubbliche e selezioni precise, che hanno valutato le loro capacità tecniche e musicali. La loro esibizione ha rappresentato un momento di rilievo per la musica locale.
Chi sono i due musicisti abruzzesi che hanno suonato al Quirinale?. Come hanno ottenuto il posto nell'orchestra davanti a Mattarella?. Quali altri artisti famosi hanno condiviso il palco con loro?. Cosa cambierà per i conservatori locali dopo questa visibilità nazionale?.? In Breve Violoncellista Elena Cinaglia di Giulianova partecipa all'esibizione orchestrale. Direzione musicale affidata al maestro Leonardo De Amicis. Presenza di artisti Annalisa e Giuliano Sangiorgi durante l'evento. Valorizzazione dei percorsi formativi dei conservatori di Pescara e zone limitrofe. Musica abruzzese in Piazza del Quirinale: il contrabbasso di Francesco Rasetti davanti a Mattarella. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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