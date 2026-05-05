Bianca Balti al Quirinale | il look è di un giovane talento della Milano Fashion Week

Al Quirinale, durante la cerimonia di consegna dei David di Donatello, il Presidente della Repubblica ha incontrato i protagonisti della 71ª edizione del premio cinematografico. Tra gli ospiti, Bianca Balti ha scelto un look ispirato a un giovane talento della Milano Fashion Week. La modella si è presentata in un abito che ha attirato l’attenzione tra i presenti, in una cornice ufficiale che celebra il cinema italiano.

Al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i candidati e i protagonisti della 71ª edizione dei David di Donatello, il cinema italiano ha sfilato in una delle sue cornici più istituzionali. L’appuntamento, ormai tradizionale, ha anticipato la cerimonia di premiazione del 6 maggio, in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà, condotta quest’anno da Flavio Insinna e Bianca Balti, che ha catturato l’attenzione con il suo look firmato Institution by Galib Gassanoff. Tra i presenti, volti amatissimi del grande schermo e della televisione: da Toni Servillo a Valeria Golino, da Valeria Bruni Tedeschi a Matilda De Angelis, da Claudio Santamaria ad Anna Ferzetti, passando per Greta Scarano e Tecla Insolia.🔗 Leggi su Amica.it

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