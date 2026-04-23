Mattarella al Quirinale | il richiamo alla memoria per la pace

Il presidente della Repubblica ha incontrato le rappresentanze delle associazioni combattentistiche al Quirinale in occasione dell’81° anniversario della Liberazione. L’appuntamento ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti da diverse organizzazioni, che hanno portato testimonianze e ricordi legati a quel periodo storico. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con momenti di confronto e commemorazione.

? Cosa sapere Mattarella incontra le Associazioni combattentistiche al Quirinale per l'81° anniversario della Liberazione.. Il Presidente annuncia una visita istituzionale a San Severino Marche il 25 aprile.. In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, Mattarella ha incontrato al Quirinale i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma per ribadire l’impegno della verso la pace e il rispetto dei diritti umani. Il Capo dello Stato ha sottolineato come i valori di giustizia e solidarietà, nati dal sacrificio di chi ha combattuto per la libertà, rappresentino oggi il fondamento della convivenza civile e della posizione internazionale dell’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella al Quirinale: il richiamo alla memoria per la pace Notizie correlate Leggi anche: Mentre Trump attacca Papa Leone XIV, Mattarella rilancia l’appello alla pace del Pontefice: “Richiamo urgente che non può lasciare nessuno indifferente” Al debutto Profezie per la pace: "Forte richiamo alla coscienza"Si apre domani nella Sala delle feste del Museo del tessile la mostra Profezie per la pace. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al Quirinale una delegazione dei Presidenti degli Enti di Ricerca; I dubbi del Quirinale sul decreto Sicurezza. Mantovano da Mattarella; 103° Anniversario AM: il Presidente della Repubblica incontra una rappresentanza al Quirinale; Mantovano da Mattarella: il dl Sicurezza va cambiato. Il presidente Mattarella: memoria, Costituzione e il richiamo a San Severino MarcheAl Quirinale Sergio Mattarella ricorda i sacrifici della Resistenza, invita a educare alla memoria e mette in guardia contro la prevalenza della legge del più forte ... notizie.it Mattarella a cerimonia al Quirinale 70 anni Corte CostituzionaleRoma, 23 apr. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato al Quirinale alla Cerimonia in occasione ... stream24.ilsole24ore.com Corriere della Sera. . «Libertà e pace non sono elementi e dati acquisito una volta per tutte. Sono beni resi fragili dalla dissennatezza e che richiedono consapevolezza, impegno». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Qu - facebook.com facebook Solovyev attacca Mattarella: “Non sa di cosa parla” x.com