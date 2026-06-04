Music not war | pronta l' edizione 2026 di Sherwood Festival

Da padovaoggi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 10 al 12 luglio al Park Nord dello Stadio Euganeo si svolgerà la nuova edizione di Sherwood Festival. L'evento prevede più di un mese di attività, tra concerti, incontri, dibattiti, sport, attività per famiglie, produzioni culturali indipendenti e iniziative dedicate. La manifestazione si svolgerà nello stesso luogo di sempre, attirando appassionati da tutta la regione. La programmazione include concerti e momenti di confronto, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le linee tematiche specifiche.

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Sta tornando uno dei festival estivi più attesi dai padovani. Si tratta di Sherwood Festiva, in programma dal 10 al 12 luglio al Park Nord dello Stadio Euganeo: oltre un mese di concerti, incontri, dibattiti, sport, attività per famiglie, produzioni culturali indipendenti e iniziative dedicate. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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