Music not war | pronta l' edizione 2026 di Sherwood Festival
Dal 10 al 12 luglio al Park Nord dello Stadio Euganeo si svolgerà la nuova edizione di Sherwood Festival. L'evento prevede più di un mese di attività, tra concerti, incontri, dibattiti, sport, attività per famiglie, produzioni culturali indipendenti e iniziative dedicate. La manifestazione si svolgerà nello stesso luogo di sempre, attirando appassionati da tutta la regione. La programmazione include concerti e momenti di confronto, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le linee tematiche specifiche.
Sta tornando uno dei festival estivi più attesi dai padovani. Si tratta di Sherwood Festiva, in programma dal 10 al 12 luglio al Park Nord dello Stadio Euganeo: oltre un mese di concerti, incontri, dibattiti, sport, attività per famiglie, produzioni culturali indipendenti e iniziative dedicate. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
I Was NOT Ready for BLACKPINK – GO (Rapper Reacts)
Notizie e thread social correlati
Si chiude con successo l'edizione 2026 di One Day Music FestivalL'edizione 2026 del One Day Music Festival si è conclusa con successo venerdì 1 maggio presso l’Afrobar “La Playa” a Catania.
Sherwood festival 2026: meno di un mese all’inizio ecco tutti i concertiMancano meno di trenta giorni all’inizio di Sherwood Festival 2026, che si svolgerà dal 10 giugno al 12 luglio nel Park Nord dello Stadio Euganeo di...