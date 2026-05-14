Sherwood festival 2026 | meno di un mese all’inizio ecco tutti i concerti
Mancano meno di trenta giorni all’inizio di Sherwood Festival 2026, che si svolgerà dal 10 giugno al 12 luglio nel Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova. Il cartellone artistico è stato annunciato e comprende una serie di concerti, spettacoli di divulgazione, eventi sportivi, dj set e incontri culturali. La manifestazione, giunta alla sua edizione annuale, prevede un programma ricco di appuntamenti che coinvolgeranno il pubblico per oltre un mese.
È completo il cartellone artistico di Sherwood Festival 2026, che dal 10 giugno al 12 luglio tornerà ad animare il Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova con oltre un mese di concerti, spettacoli di divulgazione, sport, dj set e appuntamenti culturali.Un programma ampio e trasversale, capace di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Musica live alle Cantine de l'Arena: tutti i concerti nel mese di marzo 2026
Musica live alle Cantine de l'Arena: tutti i concerti nel mese di aprile 2026Ultimi appuntamenti live nel locale culto della buona musica a Verona, verso la consueta pausa estiva.