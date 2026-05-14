Sherwood festival 2026 | meno di un mese all’inizio ecco tutti i concerti

Mancano meno di trenta giorni all’inizio di Sherwood Festival 2026, che si svolgerà dal 10 giugno al 12 luglio nel Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova. Il cartellone artistico è stato annunciato e comprende una serie di concerti, spettacoli di divulgazione, eventi sportivi, dj set e incontri culturali. La manifestazione, giunta alla sua edizione annuale, prevede un programma ricco di appuntamenti che coinvolgeranno il pubblico per oltre un mese.

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