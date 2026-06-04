Musei gratis domenica 7 giugno | tutte le mostre in programma e visitabili
Domenica 7 giugno, tutti i musei e le aree archeologiche di Roma Capitale saranno aperti con ingresso gratuito. La giornata interessa le strutture del Sistema Musei di Roma Capitale e le principali aree storiche della città. L’iniziativa permette di visitare senza costi le mostre e i siti archeologici in programma. L’apertura gratuita si ripete ogni prima domenica del mese.
Domenica 7 giugno, prima domenica del mese, i siti del Sistema Musei di Roma Capitale e le aree archeologiche della città saranno a ingresso gratuito per tutti. Oltre ai musei sarà aperto a ingresso libero il Museo della Forma Urbis, nel Parco Archeologico del Celio; l’Area Sacra di largo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
i Musei GRATIS in Italia per tutte le domeniche del 2026!
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