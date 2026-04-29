Musei gratis domenica 3 maggio | tutte le mostre in programma e visitabili

Domenica 3 maggio si potrà entrare gratuitamente in tutti i musei del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. Questa iniziativa si ripete ogni prima domenica del mese, consentendo ai visitatori di accedere senza costi alle mostre e ai siti culturali della capitale. Le strutture coinvolte comprendono diverse esposizioni e aree archeologiche aperte al pubblico in questa giornata.

Domenica 3 maggio, prima domenica del mese, torna l'appuntamento con l'ingresso gratuito nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città.Saranno infatti aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio (dalle 7.00 alle 20.00), con il Museo della.🔗 Leggi su Romatoday.it

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