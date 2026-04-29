Musei gratis e aperture straordinarie 1 e 3 maggio Tutte le mostre in programma

Durante il primo e il tre maggio, i musei e i parchi archeologici statali resteranno aperti al pubblico, offrendo l’ingresso gratuito in occasione del weekend dedicato alla festa dei Lavoratori. In queste giornate, tutte le mostre in programma saranno accessibili senza costi e si svolgeranno aperture straordinarie per consentire ai visitatori di scoprire le esposizioni e le opere presenti.

Durante il weekend dedicato alla festa dei Lavoratori i musei e i parchi archeologici statali aprono le loro porte per due giornate dedicate interamente all'arte e alla cultura. Il 1 maggio, infatti, gli istituti museali rimangono aperti straordinariamente, ma senza gratuità. Il 3 maggio, invece.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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