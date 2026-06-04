Murlungo un altro stop La Regione chiede la bonifica dell’area

Notizia in breve

La conferenza dei servizi prevista per il progetto del Murlungo è stata interrotta, impedendo la conclusione del procedimento richiesto dall’amministrazione comunale. La Regione ha richiesto la bonifica dell’area, ma l’iter si è bloccato nuovamente. Nessuna decisione definitiva è stata presa, e il progetto rimane in sospeso. La situazione si sblocca solo con un intervento sulla bonifica dell’area, che ancora non è stato avviato.