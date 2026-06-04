Murlungo un altro stop La Regione chiede la bonifica dell’area
La conferenza dei servizi prevista per il progetto del Murlungo è stata interrotta, impedendo la conclusione del procedimento richiesto dall’amministrazione comunale. La Regione ha richiesto la bonifica dell’area, ma l’iter si è bloccato nuovamente. Nessuna decisione definitiva è stata presa, e il progetto rimane in sospeso. La situazione si sblocca solo con un intervento sulla bonifica dell’area, che ancora non è stato avviato.
Un altro stop per il progetto del Murlungo. L’ultima conferenza dei servizi, che avrebbe dovuto chiudere il procedimento voluto dall’amministrazione comunale, ha subito una nuova brusca frenata. Risolto il problema posto da Gaia, che chiedeva per assicurare il rifornimento di acqua pompe di risalita e impianti di autoclavi nelle palazzine che il Comune intende realizzare per conto dell’Erp per agevolare la tensione abitativa, adesso un nuovo nodo relativo ai terreni inquinati. Se il problema dell’acqua sarebbe stato aggirato con l’aggiunta nel progetto di sistemi di risalita per l’acqua, adesso la Regione sembrerebbe imporre le bonifiche.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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