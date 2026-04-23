Al via la bonifica dell’area del Viadotto all’Indiano

Oggi è iniziata la bonifica dell’area vicino al Viadotto all’Indiano, nel Quartiere 4, sul lato di via dell’Isolotto. L’intervento prevede la pulizia e la messa in sicurezza del sito per rimuovere rifiuti e migliorare le condizioni dell’area. L’operazione coinvolge le squadre incaricate di intervenire sul territorio e si svolge in modo immediato. La zona sarà oggetto di controlli e lavori per tutta la durata dell’intervento.

È iniziata oggi l’operazione di pulizia e messa in sicurezza dell’area nei pressi del Viadotto all’Indiano (Quartiere 4, lato via dell’Isolotto). Dopo i sopralluoghi preparatori, questa mattina è partito il piano di bonifica e riqualificazione coordinato dalla vicesindaca e assessora all’Ambiente.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate A Firenze asfaltatura (notturna) sul viadotto dell'IndianoFirenze, 13 aprile 2026 – Andranno avanti fino al 17 aprile i lavori di asfaltatura sul viadotto dell'Indiano, con divieto di transito sulla corsia... Riqualificazione dell'area dei moduli del sisma a Mirandola, bonifica ormai ultimataProcedono verso la conclusione le operazioni di bonifica dell'area ex PMAR di via Mazzone, dove erano stati realizzati gli alloggi temporanei per far...