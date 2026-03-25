Esche avvelenate a Montone scatta la bonifica dell' area

A Montone, i carabinieri forestali di Umbertide e l’unità cinofila antiveleno hanno concluso le operazioni di bonifica nell’area di Faldo. Le operazioni sono state avviate in risposta a segnalazioni relative alla presenza di esche avvelenate nel territorio comunale. La bonifica ha riguardato la zona interessata e si è conclusa con successo.

La zona è stata messa in sicurezza grazie all'intervento dei carabinieri forestali di Umbertide con il supporto dell'unità cinofila antiveleno L'intervento ha consentito di eliminare ogni possibile residuo pericoloso e restituire l’area alla normale frequentazione. Le verifiche in zona sono partite a seguito della morte sospetta di alcuni animali domestici, in particolare cani e gatti. Come previsto dalle normative vigenti, le carcasse sono state inviate all’Istituto Zooprofilattico di Perugia per gli accertamenti necessari a determinarne le cause. Gli esiti delle analisi hanno confermato i timori dei proprietari che avevano... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Esche avvelenate a Montone, scatta la bonifica dell'area Articoli correlati Esche avvelenate in centro storico, scatta l'ordinanza di sicurezza a PerugiaIl Comune di Perugia ha emesso un’ordinanza di bonifica area a seguito del rinvenimento di esche avvelenate in via del Lauro, in centro storico (zona... Esche avvelenate, scatta l’allarme. Controlli di carabinieri e unità cinofilaI carabinieri forestali dei nuclei di Scandiano e Reggio, supportati dall’unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio in provincia di Parma, dal...