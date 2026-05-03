Le Mura Veneziane di Bergamo, inserite nel patrimonio dell'umanità dall'anno 2017, sono soggette a un intervento di restauro. A Bergamo, tutte le attività necessarie sono state messe in atto per avviare i lavori di conservazione di queste strutture storiche che rappresentano un elemento distintivo della città. La decisione di intervenire arriva in risposta alle condizioni di usura accumulate nel tempo.

Bergamo, 3 maggio 2026 – Sono uno dei simboli di Bergamo, patrimonio Unesco dal 2017. Ma il peso del tempo si fa sempre più sentire. Per questo il Comune è pronto a intervenire per preservare le Mura Veneziane, costruite dalla Serenissima tra il 1561 e il 1588, che abbracciano Città Alta per oltre 6 chilometri. A breve inizieranno i lavori all’altezza della piattaforma di Santa Grata, dove a settembre alcune pietre si erano staccate crollando in una proprietà privata con affaccio su via Tre Armi. Osservando i “piedi“ della cinta muraria dal viale delle Mura, era visibile una sorta di smagliatura incisa nel tessuto lapideo nonché pietre a...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mura Veneziane, un patrimonio Unesco da salvare: a Bergamo è tutto pronto per il restauro

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