Bergamo 280mila euro per salvare le Mura UNESCO | l’urgenza a Santa Grata

A Bergamo, sono stati stanziati 280 mila euro per interventi urgenti sulle Mura UNESCO, con particolare attenzione alla zona di Santa Grata. Si sta indagando su come lo svuotamento delle acque abbia contribuito al crollo di alcune parti delle mura. Inoltre, si studiano le ragioni del rischio elevato di ulteriori distacchi lungo via Tre Armi. Le risposte arriveranno presto, mentre si cercano soluzioni per garantire la stabilità del sito patrimonio dell’umanità.

? Cosa scoprirai Come ha fatto lo svuotamento delle acque a causare il crollo?. Perché il rischio di nuovi distacchi è così alto su via Tre Armi?. Chi gestirà materialmente i lavori di restauro dopo la selezione dell'impresa?. Dove si concentreranno i prossimi interventi oltre al tratto di Santa Grata?.? In Breve Crollo causato dallo svuotamento delle acque sotterranee nella zona di via Tre Armi.. L'assessore Ferruccio Rota coordina l'individuazione dell'impresa per il restauro.. Stanziamento approvato a novembre dopo consultazioni con Soprintendenza e Demanio.. Intervento su manufatto storico della Serenissima costruito tra il 1561 e il 1588.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, 280mila euro per salvare le Mura UNESCO: l’urgenza a Santa Grata Notizie correlate Mura Veneziane, un patrimonio Unesco da salvare: a Bergamo è tutto pronto per il restauroBergamo, 3 maggio 2026 – Sono uno dei simboli di Bergamo, patrimonio Unesco dal 2017. Casteldimezzo rinata: 650mila euro per salvare le mura storicheLunedì 6 aprile 2026, l’amministrazione di Pesaro e la Regione Marche hanno inaugurato il restauro delle mura storiche di Casteldimezzo, un...