Muore sul lavoro | trentenne cade dal tetto durante alcuni lavori ennesima tragedia

Un uomo di 30 anni è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un'azienda durante dei lavori. L’incidente è avvenuto a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno, il 4 giugno 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Rosignano Solvay (Livorno), 4 giugno 2026 – Tragedia a Rosignano Solvay. Un trentenne è morto cadendo dal tetto di una azienda dove stava eseguendo dei lavori. Un volo tragico, con traumi molto gravi. Inutile ogni tentativo di rianimazione del 118. E’ accaduto nella mattina di giovedì 4 giugno. L’operaio stava eseguendo una serie di lavori di sistemazione sulla sommità dell’edificio di una ditta. Da capire cosa è accaduto, se abbia avuto un malore o se abbia messo un piede in fallo. E’ caduto da un’altezza di alcuni metri. Subito è stato dato l’allarme dalle altre persone che erano in azienda in quel momento. E’ arrivato il 118, con un’ambulanza e l’automedica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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