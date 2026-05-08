Tragedia sul lavoro ad Anoia operaio precipita dal tetto di una casa e muore

Da reggiotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Reggio Calabria, un operaio è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di una casa privata mentre stava svolgendo lavori. La vittima, originaria di Gioia Tauro, è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è morto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

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Tragedia sul lavoro ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. Un operaio, originario di Gioia Tauro, fa sapere l'Adnkronos, è precipitato dal tetto di un'abitazione privata mentre stava eseguendo dei lavori. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri. L'uomo, sprovvisto di imbracatura.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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