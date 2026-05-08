Tragedia sul lavoro ad Anoia operaio precipita dal tetto di una casa e muore
Nella provincia di Reggio Calabria, un operaio è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di una casa privata mentre stava svolgendo lavori. La vittima, originaria di Gioia Tauro, è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è morto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.
Tragedia sul lavoro ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. Un operaio, originario di Gioia Tauro, fa sapere l'Adnkronos, è precipitato dal tetto di un'abitazione privata mentre stava eseguendo dei lavori. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri. L'uomo, sprovvisto di imbracatura.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Tragico incidente sul lavoro: precipita dal tetto di un capannone, muore un operaio di 30 anniUn operaio di 30 anni di Andria è morto questa mattina in un incidente sul lavoro che si è verificato nella zona industriale di Modugno (Bari).
Leggi anche: Incidente sul lavoro, operaio precipita dal tetto di un capannone mentre lavora ai lucernai, il 25enne è grave
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Tragedia sul lavoro, Pasquale Perna muore in fabbrica: lascia due figlie; Ricci (Cgil), ennesima tragedia sul lavoro, morto un operaio ad Acerra; Calabria, un operaio precipita dal tetto e muore; Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anni.
Tragedia sul lavoro ad Acerra: Pasquale Perna, giovane operaio di Cercola perde la vita a 37anniLascia due figlie e una comunità sconvolta il 37enne morto in un impianto di rifiuti. La Procura indaga tra ipotesi contrastanti e dubbi sulla dinamica dell’incidente ... ilgazzettinovesuviano.com
Tragedia sul lavoro nel Reggino, operaio precipita da un tetto e muoreREGGIO CALABRIA Tragedia sul lavoro ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. Un operaio, originario di Gioia Tauro, è precipitato dal tetto di un’abitazione privata mentre stava eseguendo dei lavori ... corrieredellacalabria.it
Tragedia in strada - facebook.com facebook
Tragedia sulla provinciale 11 a Paulilatino, stop all’archiviazione: la giudice dispone nuove indagini x.com