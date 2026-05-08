Tragedia sul lavoro ad Anoia operaio precipita dal tetto di una casa e muore

Nella provincia di Reggio Calabria, un operaio è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di una casa privata mentre stava svolgendo lavori. La vittima, originaria di Gioia Tauro, è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è morto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

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