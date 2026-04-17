Un incidente sul lavoro si è verificato in provincia di Brescia, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un tetto mentre stava pulendo una canna fumaria. L’intera operazione si è svolta durante un intervento di manutenzione e le autorità stanno attualmente indagando sulle eventuali violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente.

Incidente sul lavoro in provincia di Brescia: operaio di 46 anni muore dopo una caduta dal tetto durante la pulizia di una canna fumaria, indagini in corso sulle misure di sicurezza Un’altra vittima sul lavoro, una tragedia che scuote il territorio bresciano.Massimiliano Lauro, 46 anni, originario di Gavardo e padre di cinque figli, ha perso la vita dopo essere precipitato da circa dieci metrimentre stava effettuando un intervento di pulizia su una canna fumaria in un’abitazione privata a Ospitaletto. Secondo le prime ricostruzioni,l’uomo si trovava sul tetto dell’edificio quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto nel vuoto.L’impatto non gli ha lasciato scampo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brescia, tragedia sul lavoro: muore a 46 anni durante un intervento su un tetto

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