Muore papà di 45 anni cordoglio per Riccardo Bevilacqua

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 45 anni, venditore di auto e padre di una bambina, è morto. La notizia ha suscitato dolore tra la popolazione locale. La perdita è stata annunciata il 4 giugno 2026 e ha coinvolto l’intera comunità. La sua scomparsa ha provocato una forte commozione tra amici e conoscenti. La famiglia si sta preparando ai funerali, che si terranno nelle prossime ore. La città si stringe intorno ai familiari in questo momento di lutto.

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Macerata, 4 giugno 2026 – Un’intera città in lacrime per il 45enne Riccardo Bevilacqua, venditore di auto e padre di una bambina. Se n’è andato questa mattina all’Hospice di Macerata, dove era ricoverato a causa di una brutta malattia scoperta solo cinque mesi fa, sotto Natale. Aveva iniziato a lavorare come venditore da Autolux per diversi anni; poi per un periodo era passato alla Liomatic e, ultimamente, era tornato alla sua grande passione, le auto, aprendo una ditta in proprio, un autosalone a Villa Potenza. Attività iniziata da poco. La comunità si stringe alla moglie Asia, alla figlioletta di 8 anni e ai genitori Anna e Paolo. Domani, alle 15, ci sarà l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale San Giorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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