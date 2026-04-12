Malore fatale nella notte muore Riccardo Terrosi Cordoglio e incredulità

Nella notte si è verificato un decesso improvviso che ha scosso la comunità locale. La vittima, di nome Riccardo Terrosi, è deceduta a seguito di un malore fatale. Le autorità sono state immediatamente allertate e stanno svolgendo gli accertamenti necessari. La notizia ha suscitato sorpresa e dolore tra amici, familiari e cittadini, che si sono riuniti nel cordoglio.

Grosseto, 12 aprile 2026 – Una telefonata surreale per una notizia alla quale era difficile, se non impossibile, credere. A farla Vanna Terrosi, vedova del professor Ferruccio, il pediatra di Grosseto scomparso poco più di un anno fa: “Ferruccio ha chiamato a sé il figlio Riccardo. Era a Chicago dall’amico Piercristoforo Giulianotti ed è morto nella notte. È andato a letto e non si é più svegliato”. Riccardo Terrosi, 62 anni compiuti lo scorso 29 marzo, era amico fraterno di Giulianotti che aveva seguito nel suo percorso di successi come chirurgo e padre della robotica fin dal suo arrivo a Grosseto come primario. Lo aveva fatto anche professionalmente come organizzatore di eventi per promuovere la robotica e la chirurgia di eccellenza attraverso la ’TiGì Meeting e Congressi’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore fatale nella notte, muore Riccardo Terrosi. Cordoglio e incredulità Malore nella notte, poi la tragedia: muore bimba di due mesiTempo di lettura: 2 minutiTragedia nella notte a Benevento, dove una neonata di appena due mesi è morta dopo un improvviso aggravamento delle sue... Leggi anche: Roma, a 17 anni muore con la microcar: schianto fatale contro un'auto sulla Colombo. Il dramma nella notte