Su Rai 3 è trasmesso il documentario “13 maggio 1981 – Operazione Papa”, che ripercorre i fatti accaduti 45 anni fa in Piazza San Pietro. Quel giorno, alle 17:17, durante la celebrazione della Madonna di Fatima, la piazza era piena di fedeli. L’attentato a Papa Giovanni Paolo II si verificò in un momento di grande afflusso di persone, lasciando un segno importante nella storia recente.

13 maggio 1981, Piazza San Pietro, ore 17:17. Nel giorno della celebrazione della Madonna di Fatima, la piazza è colma di fedeli. Papa Giovanni Paolo II tiene in braccio una bambina. Solo qualche istante dopo, il pontefice viene colpito da due proiettili, uno all’addome e uno alla mano, accasciandosi a bordo della papamobile bianca. Intorno a lui, il caos. Da lì la corsa contro il tempo verso l’ospedale Gemelli di Roma. Nel frattempo, in Piazza San Pietro viene immobilizzato un uomo: è Mehmet Ali A?ca, terrorista turco e membro del movimento nazionalista I Lupi Grigi. Dopo la cattura, i magistrati di Roma tentano di ricostruire il movente. Tra depistaggi, archivi e testimonianze, emergono diverse piste: dai Lupi Grigi alla cosiddetta pista “bulgara”, che indirizzano le indagini verso una fitta rete di servizi internazionali coinvolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Su Rai 3 il documentario “13 maggio 1981 – Operazione Papa”. 45 anni dopo l’attentato a Papa Giovanni Paolo II

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