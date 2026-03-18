Comezzano | muore nel sonno la giovane di 23 anni

Nella notte tra sabato e domenica, nel comune di Comezzano Cizzago, una giovane di 23 anni è deceduta mentre dormiva. La vittima si chiamava Francesca Metelli e il suo decesso ha suscitato sconcerto tra la comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze del decesso. Nessun dettaglio sulle cause specifiche è stato reso noto pubblicamente.

La notte tra sabato e domenica ha portato il dolore nel piccolo centro di Comezzano Cizzago, dove la giovane Francesca Metelli, di soli 23 anni, è deceduta mentre dormiva. I genitori l’hanno trovata senza vita nel letto la mattina del 15 marzo, chiamando immediatamente i soccorsi che hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza affetta da una cardiopatia congenita. Il corpo è stato affidato alle onoranze funebri Sacchi a Orzivecchi, dove è stata allestita la camera ardente aperta dalle 8 alle 20 ore per ricevere gli omaggi. La cerimonia funebre si terrà mercoledì 18 marzo alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cizzago, lasciando nel dolore la famiglia allargata composta dai genitori Evelina e Gianluigi, le sorelle Chiara e Paola con i rispettivi partner Mauro e Fiore, il fidanzato Federico, oltre alle nonne, agli zii e ai cugini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comezzano: muore nel sonno la giovane di 23 anni Articoli correlati Si addormenta e non si sveglia più: muore nel sonno a 23 anni Francesca MetelliComezzano Cizzago (Brescia), 16 marzo 2026 – Va a dormire, in una sera come tutte le altre, ma non si sveglia più. Leggi anche: Tragedia a Napoli: Emma, giovane studentessa di Veterinaria, muore a soli 23 anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Comezzano muore nel sonno la giovane di... Temi più discussi: Francesca Metelli muore nel sonno a 23 anni: tragedia a Comezzano Cizzago; Francesca si addormenta e non si sveglia più: morta nel sonno a 23 anni; Comezzano Cizzago in lutto: Francesca Metelli muore nel sonno a 23 anni; Si addormenta e non si sveglia più | muore nel sonno a 23 anni Francesca Metelli. Francesca Metelli muore nel sonno a 23 anni: tragedia a Comezzano CizzagoAveva soltanto 23 anni. La sua scomparsa ha aperto una profonda ferita nella comunità di Comezzano Cizzago, dove oggi tutti piangono Francesca Metelli, trovata senza vita nel letto della sua ... primabrescia.it Francesca si addormenta e non si sveglia più: morta nel sonno a 23 anniBrescia, Francesca Metelli soffriva di una patologia cardiaca che non le ha lasciato scampo. Il funerale mercoledì 18 marzo nella parrocchia di Comezzano Cizzago ... ilgiorno.it Francesca Metelli morta nel sonno a 23 anni: lutto a Comezzano Cizzago x.com Grande successo martedì sera per Matteo Salvini in visita nel bresciano. Accolti dal sindaco di Comezzano Cizzago Massimiliano Metelli, che ringrazio per l'ospitalità, e su invito della Segreteria Provinciale della Lega bresciana, guidata da Roberta Sisti, abbi - facebook.com facebook