Gianvito muore a 17 anni in ospedale poi la scoperta choc

Un ragazzo di 17 anni è deceduto in ospedale, suscitando grande shock tra i residenti. La famiglia attendeva con speranza il suo ritorno a casa, ma la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nel paese, dove da giorni si discute di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato diverse reazioni tra la popolazione, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause del decesso.

In paese certe notizie arrivano come un colpo secco, e per giorni non si parla d’altro. Una famiglia che aspetta, una stanza d’ospedale, la speranza di vedere quel ragazzo tornare a casa. Poi, all’improvviso, qualcosa cambia e lascia tutti con la stessa domanda in gola. Gianvito Pascullo aveva 17 anni ed era di Palo del Colle. Era finito in ospedale dopo un incidente in moto avvenuto nel giorno di Pasquetta: una frattura scomposta alla tibia, tanto dolore e una settimana di ricovero che sembrava l’inizio di un percorso difficile ma affrontabile. Invece, nella notte tra il 13 e il 14 aprile, al San Paolo di Bari, è arrivata la notizia che nessuno era pronto a sentire: Gianvito non ce l’ha fatta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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