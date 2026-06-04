msc nuovo incarico per merlo direttore di ctl maritime italia

Luigi Merlo è stato nominato nuovo direttore di Ctl Maritime Italia. In passato ha ricoperto il ruolo di responsabile dei rapporti istituzionali per l’Italia. La sua nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce nell’ambito delle modifiche organizzative dell’azienda. La sua esperienza pregressa nel settore è stata citata come elemento chiave per questa nuova posizione.

Nuovo incarico per lo spezzino Luigi Merlo. Già direttore dei rapporti istituzionali per l’Italia del gruppo Msc, presidente di Federlogistica e membro del board di Assarmatori, Merlo dal 1° giugno scorso ha assunto l’incarico di direttore generale di Ctl Maritime Italia, controllata italiana della nuova società del gruppo Msc specializzata nella realizzazione e nella gestione di terminal crocieristici e destinazioni turistiche a livello globale. Nel suo nuovo ruolo, Luigi Merlo contribuirà sia al coordinamento delle attività di gestione e sviluppo dei numerosi terminal già operativi in Italia, sia alla valutazione di nuovi potenziali investimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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