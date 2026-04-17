Todd Lyons, attualmente direttore ad interim dell’Immigration and Customs Enforcement, ha annunciato che lascerà il suo ruolo entro la fine di maggio. La sua nomina temporanea è in corso di conclusione e non sono stati comunicati dettagli riguardo a un suo successore. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale dell’ente.

Todd Lyons, direttore ad interim dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement), lascerà il proprio incarico a fine maggio. La decisione arriva dopo un anno decisamente turbolento, trascorso ad attuare la politica anti migratoria di Donald Trump. L’ufficiale, alla guida dell’agenzia da marzo 2025, si farà da parte al termine del prossimo mese per passare al settore privato. Ad annunciarlo, giovedì, è stato il Segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin. La dichiarazione di Mullin non ha fornito dettagli sul suo successore, e il Dipartimento e la Casa Bianca non hanno ancora risposto immediatamente alle richieste di chiarimenti. Le dimissioni di Lyons giungono in un momento in cui l’ICE si trova ad affrontare crescenti critiche per le sue modalità violente e aggressive in tutto il Paese.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Todd Lyons, direttore dell’ICE, lascerà l’incarico a fine maggio

Acting Head Todd Lyons to Leave Federal Government at End of May | DWS News | AM1I

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