Minacce a un uomo recluso | indagato e sospeso dall’incarico il direttore del Cpr di Torino

Il direttore del centro di permanenza per i rimpatri di Torino è stato sospeso dall’incarico ed è sotto indagine per aver rivolto minacce a un uomo detenuto. La procura della città ha aperto un fascicolo, e l’uomo, ex ispettore di polizia, è ora coinvolto nelle verifiche che riguardano il suo comportamento nel centro di detenzione. La situazione è oggetto di indagini in corso.

Vincenzo Salvo, ex ispettore di polizia dal 2025 direttore del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di corso Brunelleschi, è indagato dalla procura di Torino. Il sostituto procuratore Francesco La Rosa ipotizza a suo carico il reato di minacce aggravate, per un episodio avvenuto a dicembre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it L'inchiesta sulla sanità, Iacolino sospeso dall'incarico di direttore generale del PoliclinicoSalvatore Iacolino è stato sospeso dal ruolo di direttore generale del Policlinico. Leggi anche: L'inchiesta sulla sanità, la giunta sospende Iacolino dall'incarico di direttore generale del Policlinico di Messina Temi più discussi: Cpr di corso Brunelleschi, indagato e sospeso il Direttore; Cpr, il direttore chiede di essere sentito dal pm: Sgridai quel ragazzo ma senza minacciarlo; Aperto un fascicolo sul direttore del Cpr di Torino per aggressione aggravata; Cpr, indagato e sospeso il direttore: l'inchiesta per aggressione dopo la denuncia di un trattenuto. Procura di Torino apre un fascicolo sul direttore del CprDopo tre mesi dalla presunta aggressione denunciata da un uomo trattenuto nel Cpr, la Procura di Torino ha indagato il direttore che è stato sospeso dal ruolo, temporaneamente. L'ipotesi di reato, per ... lospiffero.com «Cura mia madre o fai una brutta fine»: minaccia un'operatrice sanitaria a Torino, arrestatoNel mirino dell'uomo è finita un’operatrice sanitaria, in servizio nella notte tra venerdì e sabato. Alla donna sono state rivolte svariate urla e minacce. Per calmare la situazione sono dovuti interv ... torino.corriere.it LA PROCURA DI TORINO APRE UN FASCICOLO SUL DIRETTORE DEL CPR Non sono passati due mesi dalla sentenza di condanna della direttrice dello stesso CPR di Torino per l'uccisione di Moussa Balde, che si apre un fascicolo sull'attuale direttore. - facebook.com facebook Aperto un fascicolo sul direttore del Cpr di Torino per aggressione aggravata x.com