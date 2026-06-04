Mozzarella dop va in metro a Parigi per il ‘Salon du fromage’

La mozzarella di bufala campana Dop è stata trasportata in metropolitana a Parigi per il ‘Salon du fromage’. Il Consorzio di tutela ha promosso l’evento, rafforzando le attività di promozione nel paese. La Francia rappresenta il principale mercato di esportazione per questa Dop.

(Adnkronos) – Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop rafforza le attività di promozione in Francia, che rappresenta il primo mercato per l’export della Bufala Dop. Dal 7 al 9 giugno il Consorzio, in collaborazione con l’agenzia ICE, sarà protagonista al 'Salon du fromage et des produits laitiers' (Hall 7.1, stand E010),. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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