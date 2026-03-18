Mozzarella di bufala e jabugo dop a Barcellona il gemellaggio europeo del gusto

Durante la fiera internazionale 'Alimentaria' di Barcellona, è stato annunciato un gemellaggio tra due prodotti italiani e spagnoli: la mozzarella di bufala e il prosciutto jabugo DOP. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di entrambe le nazioni, che hanno firmato l’accordo per promuovere la qualità e la conoscenza delle rispettive specialità gastronomiche. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico di operatori del settore e giornalisti.

(Adnkronos) – Alla fiera internazionale 'Alimentaria' di Barcellona, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’industria agroalimentare in programma dal 23 al 26 marzo, andrà in scena il gemellaggio gastronomico tra la mozzarella di bufala campana Dop e il prosciutto jabugo Dop, uno dei salumi più pregiati della tradizione spagnola, proveniente dalla Sierra de Huelva Aracena. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Mozzarella di Bufala Dop, Copagri: "Più controlli o la filiera rischia il collasso"Copagri Campania lancia l’allarme: la Mozzarella di Bufala Campana cresce nelle vendite e nei volumi, ma gli allevamenti bufalini sono sempre più... Aflatossina M1 nella mozzarella di bufala dop, i lotti richiamatiRichiamate dall'azienda produttrice confezioni di diverso tipo e pezzatura di mozzarella di bufala dop. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mozzarella di bufala e jabugo dop a... Temi più discussi: Food: Consorzio Mozzarella di Bufala Campana, degustazioni e libri, al via 2° ed. Seminari Dop; Mozzarella di bufala campana, tornano i Seminari Dop: libri, cultura e degustazioni alla Reggia; La storia di come è nato il primo allevamento di bufale dell’Alto Adige; La mozzarella per la pizza? In Belgio. Mozzarella di bufala e Jabugo Dop, a Barcellona il gemellaggio europeo del gustoAGI - Non è solo un abbinamento culinario, ma un vero e proprio patto di ferro tra due giganti dell’agroalimentare europeo. Alla fiera internazionale Alimentaria, in programma a Barcellona dal 23 al 2 ... msn.com Food: Consorzio Mozzarella di Bufala Campana, degustazioni e libri, al via 2° ed. Seminari Dop(Adnkronos) - Al via la seconda edizione di 'Seminari Dop – Incontri d’autore', il progetto del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che lega cultura e valorizzazione delle ecce ... msn.com Se come me siete amanti della pizza non vi potete perdere queste golosissime ripiene di un classico pomodoro e mozzarella o un condimento bianco come salsiccia e mozzarella ! Possono essere farcire come preferite e sono un’idea - facebook.com facebook