Crisi Mozzarella DOP | gli allevatori sfidano il Consorzio

Gli allevatori di bufale della regione hanno chiesto le dimissioni del presidente del Consorzio Mozzarella di Bufala DOP. La richiesta arriva in seguito alla crisi che coinvolge la produzione della mozzarella Dop, una delle eccellenze italiane. La situazione ha portato i rappresentanti degli allevatori a mettere in discussione la gestione dell’organizzazione che tutela il prodotto. La faccenda sta attirando attenzione tra gli operatori del settore e le istituzioni locali.

? Cosa sapere Copagri Campania chiede le dimissioni di Domenico Raimondo dal Consorzio Mozzarella di Bufala DOP.. L'allarme riguarda i rincari di energia e materie prime che colpiscono gli allevatori campani.. Salvatore Ciardiello, alla guida di Copagri Campania, ha lanciato un appello formale per la cessazione dell’incarico di Domenico Raimondo, attuale vertice del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP, a seguito di una frattura insanabile tra le parti. La tensione tra chi lavora la terra e chi gestisce il marchio di qualità è esplosa quando le recenti comunicazioni del Consorzio sono state giudicate totalmente distanti dalla realtà vissuta dagli allevatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi Mozzarella DOP: gli allevatori sfidano il Consorzio Notizie correlate Mozzarella dop, aumenti in vista per la crisi in Iran. Allarme del Consorzio di tutela L’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. Mozzarella Dop, l’allarme del Consorzio: “Costi alle stelle per la crisi in Iran”. A rischio export e filieraLa crisi internazionale legata al Golfo e all’Iran colpisce anche uno dei simboli dell’agroalimentare campano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mozzarella di bufala Dop, rincari e export a rischio per la crisi in Iran; Agorà 2025/26 - Mozzarella di bufala: crisi costi e blocco Hormuz - 13/04/2026 - Video; La crisi energetica danneggia anche la mozzarella; Mozzarella di Bufala campana Dop: con guerra Iran costi produzione alle stelle e export a rischio. Possibili aumenti dei listini. Mozzarella dop, allarme aumento costi per la crisi in IranL'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. (ANSA) ... ansa.it Crisi Iran, allarme Mozzarella Dop: export a rischio e listini in rialzoIl Consorzio di Tutela avverte: l'impennata dei costi energetici e i blocchi logistici minacciano la filiera campana ... salernotoday.it Le news della settimana dal mondo HoReCa e Foodservice Mozzarella di Bufala Campana Dop @mozzarella_dop sotto pressione L’aumento dei costi tra energia, logistica e packaging e le criticità sull’export legate alla crisi nel Golfo mettono a rischio il - facebook.com facebook "MOZZARELLA POMODORO S.A.S. DI TAMARA SENYUSHKO E C" - Results on X | Live Posts & Updates x.com