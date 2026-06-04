Mozzarella di bufala Dop in metro a Parigi per il Salon du Fromage

Da casertanews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop rafforza le attività di promozione in Francia, che rappresenta il primo mercato per l’export della Bufala Dop.Dal 7 al 9 giugno il Consorzio, in collaborazione con l’agenzia ICE, sarà protagonista al “Salon du Fromage et des Produits. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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