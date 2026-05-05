Mozzarella bufala Dop e pasta di Gragnano Igp a Tuttofood

A Tuttofood si sono presentate le principali eccellenze italiane nel settore alimentare, con particolare attenzione alla mozzarella bufala Dop e alla pasta di Gragnano Igp. Questi prodotti sono riconosciuti come simboli del Made in Italy e rappresentano un punto di riferimento nel panorama culinario internazionale. La manifestazione ha offerto l’occasione di mettere in mostra le caratteristiche distintive di questi alimenti, apprezzati per la qualità e la tradizione che li accompagnano.

(Adnkronos) – Ci sono pochi simboli capaci di raccontare l’Italia nel mondo con la stessa forza della pasta e della mozzarella di bufala. Ed è proprio da qui che prende vita il racconto che il Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop e il Consorzio Pasta di Gragnano Igp porteranno a Tuttofood (11-14 maggio, Milano, Pad. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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