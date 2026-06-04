Mozione n14 13 | tutela sanitaria nel SIN di Crotone Cassano e Cerchiara

Una mozione presentata dai consiglieri chiede di rafforzare la tutela sanitaria per i residenti nelle aree soggette a rischio nel SIN di Crotone, Cassano e Cerchiara. La proposta riguarda specificamente la tutela sanitaria nei territori interessati dall’inquinamento e dai rischi ambientali. La mozione, identificata come numero 1413, è stata avanzata da più consiglieri e si concentra sulla tutela della salute delle persone che vivono in queste zone.

Mozione n.1413 di iniziativa dei Consiglieri E. Barbuto, E. Scutellà, V. Bruno: tutela sanitaria per i residenti del SIN di Crotone – Cassano – Cerchiara. La Mozione n.1413^. di iniziativa dei Consiglieri E. BARBUTO, E. SCUTELLÀ, V. BRUNO recante: “Iniziative per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone – Cassano – Cerchiara” approda in Consiglio regionale come risposta a una delle emergenze ambientali e sanitarie più gravi del Mezzogiorno. Il Sito di Interesse Nazionale, istituito nel 2001 e perimetrato nel 2002, comprende quasi 2.400 ettari tra aree a mare e a terra, inglobando stabilimenti industriali dismessi, discariche, zone archeologiche e porzioni di territorio profondamente compromesse da decenni di attività produttive. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Mozione n.14/13: tutela sanitaria nel SIN di Crotone, Cassano e Cerchiara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cassano d’Adda, inaugurato l’ospedale di comunità. Il taglio del nastro e la promessa: “Offerta sanitaria più completa”

Sin: "Intervenendo su 14 fattori modificabili rischio demenza riducibile fino al 45%"Una recente analisi ha evidenziato che intervenendo su 14 fattori modificabili si può ridurre fino al 45% il rischio di sviluppare demenza.