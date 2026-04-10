A Cassano d’Adda è stato inaugurato ufficialmente l’ospedale di comunità. Nonostante il servizio fosse già attivo dal 2 febbraio scorso, oggi si è svolto il taglio del nastro ufficiale. L’amministrazione comunale ha annunciato che l’obiettivo è offrire un’assistenza sanitaria più completa alla popolazione locale. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori sanitari, che hanno partecipato alla cerimonia.

Cassano d’Adda (Milano), 10 aprile 2026 – Il servizio era già operativo dallo scorso 2 febbraio, ma ieri è stato taglio del nastro ufficiale, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, per il nuovo Ospedale di comunità all’interno del presidio riabilitativo e già Casa di comunità all’ ex ospedale Zappatoni, in via Quintino di Vona. Con Bertolaso hanno ‘brindato’ alla nuova struttura la direttrice generale di Asst Melegnano Martesana Roberta Labanca, il direttore generale di Ats Milano Silvano Casazza, il sindaco di Cassano D’Adda, Fabio Colombo, il consigliere regionale Giulio Gallera, Ivonne Cosciotti, sindaco di Pioltello e presidente della conferenza dei sindaci della Asst Melegnano Martesana, e numerosi altri amministratori e autorità in arrivo da tutta la zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassano d’Adda, inaugurato l’ospedale di comunità. Il taglio del nastro e la promessa: “Offerta sanitaria più completa”

Un ponte tra clinica e casa, inaugurato il nuovo ospedale di comunità a Cassano d'Adda: 16 letti e assistenza h24È stato inaugurato nella mattina di giovedì 9 aprile il nuovo ospedale di comunità a Cassano d'Adda, situato al terzo piano del Polo riabilitativo...

Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel...

Temi più discussi: Un ponte tra clinica e casa, inaugurato il nuovo ospedale di comunità a Cassano d'Adda: 16 letti e assistenza h24; Inaugurato a Cassano d’Adda l’Ospedale di Comunità; Inaugurato l’Ospedale di comunità di Cassano d’Adda; La Lombardia potenzia la sanità territoriale, inaugurato nuovo Ospedale di Comunità.

Un ponte tra clinica e casa, inaugurato il nuovo ospedale di comunità a Cassano d'Adda: 16 letti e assistenza h24L'obiettivo della struttura è quello di fare da ponte tra l'ospedale per acuti e le case dei cittadini, garantendo continuità assistenziale a pazienti che non hanno bisogno di cure intensive, ma neces ... milanotoday.it

La Lombardia potenzia la sanità territoriale, inaugurato nuovo Ospedale di ComunitàProsegue il potenziamento della rete sanitaria territoriale in Lombardia con l'inaugurazione dell'Ospedale di Comunità (OdC) di Cassano d'Adda (Milano), realizzata al terzo piano del Polo Riabilitativ ... ansa.it

La verità sul litigio tra Totti e Cassano #StannoTuttiInvitati x.com

Fino alla mattina di domenica 12 aprile sarà allestita alle Acli di Cassano Magnago la mostra sulle "Madri costituenti" - facebook.com facebook