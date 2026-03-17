Una recente analisi ha evidenziato che intervenendo su 14 fattori modificabili si può ridurre fino al 45% il rischio di sviluppare demenza. La Società italiana di neurologia ha sottolineato come la prevenzione delle malattie neurodegenerative rappresenti una delle principali priorità nel settore della salute. L’obiettivo è identificare strategie efficaci per ridurre la probabilità di insorgenza di queste patologie.

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "La prevenzione delle malattie neurodegenerative è una priorità per la Società italiana di neurologia. L'obiettivo è intervenire sui fattori di rischio modificabili per ridurre, nel tempo, fino al 45% l'incidenza di patologie come Alzheimer, demenze e Parkinson, destinate ad aumentare con l'invecchiamento della popolazione. Le azioni avviate oggi daranno risultati negli anni, ma senza iniziare non li vedremo mai". Lo ha detto Mario Zappia, presidente della Sin, intervenendo alla conferenza stampa 'Salute del cervello - prevenzione, politiche, prospettive', nella Sala Caduti di Nassirya del Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sin: "Intervenendo su 14 fattori modificabili rischio demenza riducibile fino al 45%"

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