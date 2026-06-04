Mozambico misteriosa morte dell’italiano Umberto Sartori in un carcere Lusso politica e accuse di droga
La Farnesina ha ricevuto una richiesta di indagini riguardo alla morte di un cittadino italiano avvenuta in un carcere in Mozambico. L'uomo, di nome Umberto Sartori, è deceduto in circostanze non chiare, mentre si trovava sotto custodia. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, con notizie di un soggiorno caratterizzato da lusso e coinvolgimenti politici, oltre a accuse di droga. La richiesta di approfondimenti è stata inoltrata nelle ultime settimane.
La Farnesina è destinataria, da qualche giorno, di una richiesta di “indagini” sulla misteriosa morte dell’italiano Umberto Sartori, nato nel 1954 a Ponte dell’Olio (Piacenza) ed in possesso anche di cittadinanza mozambicana, deceduto lo scorso 15 maggio nel carcere di massima sicurezza di Matola, in Mozambico, dove era detenuto dal 21 aprile 2026 in attesa di processo. Sartori – a quanto si apprende – era stato arrestato con accuse di traffico di droga, riciclaggio di denaro e detenzione illegale di armi. Mozambico, la richiesta di chiarezza sulla morte di Umberto Sartori. Sin dalla prima segnalazione dell’arresto, l’Ambasciata d’Italia a Maputo ha seguito il caso con la massima attenzione, effettuando tre visite consolari presso il penitenziario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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