Mozambico misteriosa morte dell’italiano Umberto Sartori in un carcere Lusso politica e accuse di droga

Notizia in breve

La Farnesina ha ricevuto una richiesta di indagini riguardo alla morte di un cittadino italiano avvenuta in un carcere in Mozambico. L'uomo, di nome Umberto Sartori, è deceduto in circostanze non chiare, mentre si trovava sotto custodia. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, con notizie di un soggiorno caratterizzato da lusso e coinvolgimenti politici, oltre a accuse di droga. La richiesta di approfondimenti è stata inoltrata nelle ultime settimane.