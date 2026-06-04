Imprenditore nato a Ponte dell’Olio muore nel carcere di massima sicurezza del Mozambico
Un imprenditore nato a Ponte dell’Olio è deceduto nel carcere di massima sicurezza di Matona, in Mozambico. La morte è avvenuta all’interno di una struttura penitenziaria del paese africano. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o sulle circostanze che hanno portato all’evento.
Imprenditore originario di Ponte dell'Olio muore nel carcere di massima sicurezza di Matona, in Mozambico. Si tratta di Umberto Sartori Vidock, 72 anni, proprietario dell'hotel e ristorante Kaya-Kwanga, arrestato il 21 aprile scorso - insieme ad altre tre persone - con le accuse di di traffico di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
CEO husband ignored me for 3y, but gradually fell in love with me and spoiled me!
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