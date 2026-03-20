La morte di Umberto Bossi e la fine un'era politica la storia del Senatur che inventò la Lega Nord

Con la scomparsa di Umberto Bossi all’età di 84 anni, si chiude un capitolo importante della politica italiana. Bossi, fondatore e leader storico della Lega Nord, ha contribuito a plasmare il movimento che ha rivoluzionato il panorama politico del Nord Italia. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nella storia politica del Paese e nella crescita del partito che ha guidato per molti anni.

Con la morte di Umberto Bossi a 84 anni sparisce una figura centrale nella storia politica italiana. Fondatore della Lega Nord, il Senatur portò il movimento autonomista da una minoranza assoluta a prendere il 10% alle elezioni - anche grazie agli attacchi contro la popolazione meridionale - creando il mito della Padania. Le reazioni alla sua morte sono arrivate da tutto il mondo politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Addio a Umberto Bossi: morto il Senatùr “a metà tra Lenin e Tex Willer” che inventò la Lega e trasformò l’Italia Leggi anche: È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord Tutto quello che riguarda Umberto Bossi Temi più discussi: È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Da Meloni a Bersani, politica in lutto per la morte di Umberto Bossi; Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord. La morte di Umberto Bossi e la fine un’era politica, la storia del Senatur che inventò la Lega NordCon la morte di Umberto Bossi a 84 anni sparisce una figura centrale nella storia politica italiana. Fondatore della Lega Nord, il Senatur portò il movimento autonomista da una minoranza assoluta a pr ... fanpage.it Addio a Umberto Bossi, la fine del Senatur: malattia, vita privata e le vere cause della morteUmberto Bossi, fondatore della Lega che ha ricoperto le cariche di ministro, senatore e deputato, è scomparso. donnaglamour.it È morto Umberto Bossi. Figura carismatica e provocatoria che nell'84 fondò la Lega. Al grido di "Roma ladrona" e "La Lega ce l'ha duro" ha saputo sfruttare la turbolenta stagione di Mani Pulite per imporsi sulla scena politica nazionale. Le parole d'ordine di fe - facebook.com facebook «Umberto Bossi aveva il talento e la visione per cambiare davvero l'Italia. Ma quando arrivò il momento di tradurre la rivoluzione in realtà, si tirò indietro». Irene Pivetti, ex presidente della Camera (1994-1996), «lanciata» proprio dal «Senatùr», racconta qui un x.com