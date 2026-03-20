La morte di Umberto Bossi e la fine un'era politica la storia del Senatur che inventò la Lega Nord

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la scomparsa di Umberto Bossi all’età di 84 anni, si chiude un capitolo importante della politica italiana. Bossi, fondatore e leader storico della Lega Nord, ha contribuito a plasmare il movimento che ha rivoluzionato il panorama politico del Nord Italia. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nella storia politica del Paese e nella crescita del partito che ha guidato per molti anni.

Con la morte di Umberto Bossi a 84 anni sparisce una figura centrale nella storia politica italiana. Fondatore della Lega Nord, il Senatur portò il movimento autonomista da una minoranza assoluta a prendere il 10% alle elezioni - anche grazie agli attacchi contro la popolazione meridionale - creando il mito della Padania. Le reazioni alla sua morte sono arrivate da tutto il mondo politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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