Da Luino a Sesto Calende, i Comuni hanno rafforzato i controlli nelle aree pubbliche come piazze, lungolaghi e centri storici, in particolare durante l’estate. Le autorità monitorano i ritrovi di gruppi di giovani, chiamati “maranza”, nelle zone frequentate dalla movida. Le misure sono state adottate per gestire gli assembramenti e garantire la sicurezza pubblica.

Piazze, lungolaghi e centri storici, soprattutto con l’estate, diventano anche il luogo di ritrovo di “ maranza ”. Giovani dai comportamenti provocatori, che si misurano a colpi di sfide sui social e alcol. E nei casi più gravi si rendono responsabile di episodi di violenza e di microcriminalità. È in questo contesto che si inseriscono gli episodi registrati negli ultimi mesi tra Sesto Calende, Luino e Varese, dove risse, aggressioni e momenti di tensione hanno riportato il tema della sicurezza al centro del dibattito pubblico. A Sesto Calende, in particolare, alcuni recenti fatti di cronaca hanno alimentato le preoccupazioni dei residenti e degli operatori economici delle aree più frequentate durante la stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Movida osservata speciale. Da Luino a Sesto Calende i Comuni alzano la guardia

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