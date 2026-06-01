Durante il fine settimana, i Carabinieri hanno effettuato controlli intensificati nelle zone frequentate dai giovani a Sesto Calende. Sono stati sequestrati una mazza da baseball e un tirapugni. Quattro persone sono state denunciate per possesso di oggetti pericolosi. Le operazioni sono state svolte per contrastare la movida violenta e la diffusione di armi nelle aree pubbliche.

Sesto Calende (Varese), 1 giugno 2026 - Fine settimana di controlli a Sesto Calende, dove i Carabinieri hanno intensificato la loro presenza nelle zone maggiormente frequentate dai giovani per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta “malamovida”. L'operazione, concentrata in particolare sul lungofiume e nei principali punti di ritrovo della città, ha coinvolto decine di ragazzi provenienti non solo dal territorio sestese, ma anche dalle vicine province lombarde e piemontesi. Un'attività che si inserisce nel più ampio piano di prevenzione messo in campo dall'Arma per garantire sicurezza e vivibilità durante i fine settimana. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 50 persone e accertate diverse irregolarità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Movida violenta, controlli a Sesto Calende: sequestrati una mazza da baseball e un tirapugni. Quattro denunce

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