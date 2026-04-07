Dalla Cisgiordania a Sesto Calende | l’urlo della Palestina attiva

Venerdì 10 aprile alle 20,45 si terrà presso la Sala consiliare di Sesto Calende un incontro dedicato alla crisi in Palestina. L’evento è promosso dall’associazione Pace e convivenza, in collaborazione con Cittadini del mondo, la cooperativa La Proletaria e l’Anpi. L’obiettivo è offrire un’occasione di approfondimento su una situazione che coinvolge diverse aree, dalla Cisgiordania a varie parti del mondo.

L’associazione Pace e convivenza, insieme a Cittadini del mondo, alla cooperativa La Proletaria e all’Anpi, promuove un incontro di approfondimento sulla crisi palestinese venerdì 10 aprile alle 20,45 presso la Sala consiliare di Sesto Calende. L’evento vedrà la partecipazione di Elena Castellani, attivista di Assopace Palestina, che porterà la sua testimonianza diretta sulla resistenza vissuta in Cisgiordania. La serata sarà coordinata da Serena Gensini, volontaria di Emergency e membro del direttivo di Pace e Convivenza. Il programma prevede l’utilizzo di video e slide per supportare i racconti delle ospiti, concludendosi con una sessione di domande aperta ai partecipanti per favorire il dialogo diretto tra le relatrici e il pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Cisgiordania a Sesto Calende: l’urlo della Palestina attiva Sesto Calende – A Sesto Calende il carnevale a tema delle olimpiadi – – Varese NewsA Sesto Calende, domenica 15 febbraio 2026, il paese si trasforma in un palcoscenico vivente dove il colore, la musica e la fantasia si fondono in... A Sesto Calende la prima moschea della provincia di VareseSesto Calende (Varese) – L’area destinata a ospitare la prima moschea della provincia di Varese è ufficialmente in vendita.