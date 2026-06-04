La Filb e la Fib propongono dialogo e proposte per affrontare i problemi dei locali notturni a Perugia e in regione. La richiesta si concentra su un confronto diretto, piuttosto che su divieti, per rilanciare la movida e trovare soluzioni condivise.

Dialogo e proposte. Sono le mosse della Filb (Federazione Italiana Lounge Bar) e della Fib (Federazione Italiana Barman) per cercare di far fronte ai problemi che investono i locali notturni a Perugia e nel resto della regione. "L’obiettivo è costruire un nuovo modello di gestione della movida e dell’intrattenimento, capace di conciliare le esigenze dei residenti con quelle delle attività economiche e culturali che animano il centro storico" dicono. Il nodo è emerso dopo i tragici fatti di Crans Montana, con controlli che si sono fatti puntuali sulla "movida". E in più ci sono i problemi di sicurezza e degrado che riguardano le zone di ritrovo notturno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Movida, il piano di rilancio dei locali: "Serve dialogo, non solo divieti"

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