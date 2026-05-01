Teramo piano contro la mala movida | controlli su locali e minori

Il Questore di Teramo ha convocato le associazioni locali per discutere delle misure di sicurezza per l’estate. Sono stati avviati controlli sulle licenze dei locali e sulla presenza di minori, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza sulla costa. Questi interventi mirano a prevenire eventuali rischi legati alla movida e a garantire un ambiente più sicuro durante i mesi più caldi dell’anno.

? Cosa sapere Il Questore Sorgonà riunisce le associazioni a Teramo per la sicurezza estiva.. I controlli su licenze e minori mirano a prevenire rischi sulla costa.. Il Questore Pasquale Sorgonà ha convocato questa mattina presso i locali della Questura di Teramo i rappresentanti delle principali associazioni di categoria per definire le strategie di controllo in vista della stagione estiva sulla costa, con l’obiettivo di arginare i fenomeni legati alla mala movida. L’incontro si è concentrato sulla necessità di creare una rete di collaborazione tra le forze dell’ordine e gli operatori del settore, affinché la vigilanza non sia percepita come un mero strumento punitivo o oppressivo, ma come un supporto volto a garantire la sicurezza collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, piano contro la mala movida: controlli su locali e minori Notizie correlate Ladispoli. Controlli straordinari dei Carabinieri contro la “mala movida”. Un arresto, cinque denunce e numerose verifiche nel fine settimanaCronache Cittadine LADISPOLI – Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e della Stazione di Ladispoli... Controlli a tappeto contro il fenomeno della mala-movida a Nichelino, arrivano una decina di multeNella serata di sabato 11 aprile 2026 la polizia locale di Nichelino ha effettuato controlli straordinari, con il supporto della tenenza cittadina... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Provincia di Teramo, Azione chiede un nuovo piano per gli asfalti; Centro per l’impiego a Teramo, approvata in commissione la delibera per l’acquisto di una parte dei locali dell’ex Cinema Apollo; Centro per l’impiego di Teramo nel complesso dell’ex Cinema Apollo; Abruzzo: approvato Piano per dighe e infrastrutture idriche. Teramo: respinto dal Tar il ricorso contro la realizzazione del biodigestore in contrada CarapolloIl Tar dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dall'associazione Ambiente e sicurezza città di Teramo contro la realizzazione del biodigestore in contrada Carapollo, un progetto portato avanti ... rete8.it Piano di riduzione liste di attesa alla Asl, il 65% dei pazienti non vuol anticipare l’appuntamentoTeramo. Piano di riduzione liste di attesa, il 65% non vuol anticipare l’appuntamento. Lo ha reso noto la Asl di ... abruzzolive.it TERAMO, DONNA DI 63 ANNI INVESTITA A SAN NICOLÒ A TORDINO: È GRAVE IN OSPEDALE Donna investita nel tardo pomeriggio a San Nicolò a Tordino. La 63enne stava attraversando quando è stata travolta da un’auto di passaggio. Sul posto interv - facebook.com facebook