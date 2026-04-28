Elezioni Chieti Matarazzo Fdi presenta il piano sulla movida | Navette notturne e incentivi ai locali

Durante le elezioni a Chieti, un rappresentante di un partito politico ha annunciato la presentazione di un piano dedicato alla movida cittadina. Il progetto prevede l’introduzione di navette notturne e incentivi per i locali, con l’intento di favorire lo sviluppo economico, sostenere la presenza studentesca, migliorare la sicurezza e la qualità della vita nei quartieri della città.

Un piano sulla movida cittadina con l’obiettivo di conciliare attività economiche, presenza studentesca, sicurezza e qualità della vita nei quartieri. È la proposta illustrata da Alessio Matarazzo, candidato consigliere di Fratelli d’Italia nella coalizione che sostiene Cristiano Sicari, che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate "Spazio per vivere, tempo per stare": Chieti bene Comune presenta il piano strategicoL’associazione presieduta da Riccardo Di Gregorio illustra primi risultati di un questionario somministrato alla cittadinanza e dà il via a una... Leggi anche: Stop ai treni a Bari Centrale, il 'piano navette' regge l'urto del primo giorno Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ELEZIONI COMUNALI A CHIETI: TUTTI I CANDIDATI E LE COALIZIONI; Amministrative 2026, tutti i candidati delle quattro liste a sostegno del candidato sindaco Cristiano Sicari; Chieti al voto: nella lista di Fratelli d’Italia dal 18enne Romano al nuotatore Matarazzo. Comunali CHIETI: tutte le liste e i candidatiGiovanni Legnini, a capo della coalizione di centrosinistra, è sostenuto da sette liste: Partito democratico, Alleanza verdi sinistra, Movimento 5 Stelle, Polo civico, Chieti 2026, Chieti per Chieti, ... rete8.it Elezioni Chieti: l’Udc entra nella coalizione a sostegno di ColantonioLe elezioni a Chieti: l'Udc ufficializza l'ingresso nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Mario Colantonio, rappresentante del progetto civico e politico Sindaco del fare, andandosi ad a ... rete8.it CHIETI AL VOTO. AMOROSO OSPITE DI INSIDE ABRUZZO Il candidato sindaco della lista civica Rinascita per Chieti ospite questa sera nella seconda parte della trasmissione, in onda alle 22.30 su Teleregione - canale 17 #chieti #elezioni - facebook.com facebook