Elezioni Chieti Matarazzo Fdi presenta il piano sulla movida | Navette notturne e incentivi ai locali

Da chietitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le elezioni a Chieti, un rappresentante di un partito politico ha annunciato la presentazione di un piano dedicato alla movida cittadina. Il progetto prevede l’introduzione di navette notturne e incentivi per i locali, con l’intento di favorire lo sviluppo economico, sostenere la presenza studentesca, migliorare la sicurezza e la qualità della vita nei quartieri della città.

Un piano sulla movida cittadina con l’obiettivo di conciliare attività economiche, presenza studentesca, sicurezza e qualità della vita nei quartieri. È la proposta illustrata da Alessio Matarazzo, candidato consigliere di Fratelli d’Italia nella coalizione che sostiene Cristiano Sicari, che.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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