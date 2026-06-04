Mouratoglou | Serena Williams non torna per essere mediocre il tennis di oggi è moribondo

Da ilnapolista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Patrick Mouratoglou, ex allenatore di Serena Williams, ha affermato che la tennista non ritorna in campo per essere mediocre. Williams ha annunciato il suo ritorno a 44 anni, dopo aver allenato la giocatrice per dieci anni. Mouratoglou ha anche commentato che il livello del tennis attuale è in declino, senza fornire ulteriori dettagli.

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Patrick Mouratoglou ha allenato Serena Williams dal 2012 al 2022, dieci anni. E ora che la regina del tennis americana ha annunciato il ritorno in campo a 44 anni, dice che “Serena non torna nel circuito per essere una giocatrice mediocre, non è nella sua natura. Ha senso tornare a giocare a 44 anni, dopo quattro anni di assenza, con due figli? No, ma questa è Serena. Ha realizzato cose impossibili perché crede di potercela fare. Non sto dicendo che diventerà la numero uno al mondo e vincerà i Grande Slam, sto dicendo che niente è impossibile per Serena”.  L’Equipe ha colto la pallina al balzo del 30° anniversario della sua accademia per parlare con questo coach molto più guru che allenatore, un pezzo abbastanza singolare degli ultimi anni del tennis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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