Serena Williams è tornata a giocare a tennis e si è presentata al torneo di Queen's. La sua ultima partita ufficiale era stata allo US Open di febbraio 2022, dove aveva annunciato il ritiro. In quell'occasione, aveva salutato il pubblico, gli avversari e il mondo dello sport. Ora, dopo più di un anno, è tornata in campo in un torneo di livello internazionale.

La sua Last Dance era stata allo Us Open del febbraio 2022. In quell'occasione, davanti al pubblico di casa, la regina del tennis Serena Williams aveva salutato tutti: i fan che l'hanno seguita, gli avversari che l'hanno temuta, lo sport a cui aveva dato tanto e forse tutto. Ma alle volte ritornano. E stavolta torna davvero, perché Williams ha annunciato il suo sensazionale ritorno alla categoria professionista a 44 anni. Tanto per ribadire che l'età è solo un numero. L'apuntamento è al torneo londinese del Queen's, a cui potrà accedere grazie a una wild card. Sulle spalle porta 23 titoli Slam vinti in singolo (record nell'era Open femminile) e 14 in doppio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tennis, Serena Williams torna in campo. Appuntamento al Queen's

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